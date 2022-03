Az Exatlon magyar játékosainak egyelőre sejtésük sincs az orosz-ukrán háborúról

A TV2-n futó Exatlon Hungary All Starról elég sokat írtunk már – aki nincs képben, annak elmondjuk, hogy a játék nem felvételről megy, a játékosokat pedig elzárják a világ hírei elől. Ugyanúgy, ahogy például két éve a német Big Brother játékosainak is csak később mondták el, hogy koronavírus-járvány van. Kíváncsiak voltunk, az orosz-ukrán háborúról értesítették-e a játékosokat.

Az Exatlon Hungary a világ történéseitől hermetikusan elzárva készül. Szerencsére a versenyzők családtagjai biztonságban vannak, senkit nem érint testközelből a kialakult helyzet. Természetesen, amikor a produkció azt érzi, hogy már a játékosokat is be kell avatni a történésekbe, meg fogja tenni, ahogy a második évad idején is tette a világjárvány kirobbanásakor