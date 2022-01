Az idei Sztárban Sztár! legtöbb versenyzőjét valamelyik tehetségkutatóban már láthattuk

Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat az idei széria szereplőiről.

Újabb évaddal érkezik a Sztárban Sztár! című műsor, melynek szereplőit január 24-én jelentette be a csatorna. Arról, hogy pontosan kik lesznek láthatóak februárban induló szériában, már írtunk, most viszont arra voltunk kíváncsiak, hogy mit lehet tudni egy-egy, kevésbé ismert szereplőről.

Az egyik fiatal versenyző például Marics Péter, aki sokszor feltűnt már Istenes Bence YouTube-os műsorában. Több mint hat éve foglalkozik zenével, egy ideje pedig a ValMar nevű formációban zenél, Valkusz Milánnal. Egyik legismertebb daluk a Visz a vérem, mely már több mint tízmillió megtekintést hozott YouTube-on.

Stohl Andrást aligha kell bemutatni, nemrég a csatorna párkereső realityjét, A Nagy Ő-t vezette. A Sztárban sztár!-hoz hasonló kaliberű műsorban utoljára tavaly, a Dancing With The Starsban próbálta ki magát. Mondjuk akkor énektudása helyett mozgáskultúráját kellett megmutatnia. Érdekes, hogy Stohl a Sztárban Sztár! ötödik és hatodik évadában is szerepelt, csak éppen zsűriként.

Szekeres Adrienn szólókarrierje 2001 óta aktív, előtte az Unisex zenekar énekeseként ismerhettük meg, amelynek négy éven keresztül tagja volt. 2004-ben a TNT-vel kiadott egy közös dalt, Híd a folyót címmel. 2010-ben Artisjus-díjat kapott.

Orsovai Reni is szerepel a Sztárban Sztár! idei szériájában, aki még 2020-ban, Rácz Gergővel közös dalával megnyerte A Dalt. Orsovai egy évvel később műsorvezetőként tért vissza. 2017 óta zenekara is van, ami a Nene nevet viseli.

Dallos Bogi 2013-ban és 2014-ben is indult A Dal versenyen, 2019-ben pedig műsorvezetőként tért vissza a műsorba. A Sztárban Sztár! előtt 2019-ben a konkurens csatornán szerepelt az X-Faktorban, mondjuk abban nem versenyzőként, hanem mentorként vett részt. Tavaly óta Puskás Peti felesége.

A műsorban versenyzik majd Emilio is, akit 2017-ben már láthattunk A nagy duettben, Ábel Anita oldalán. Emilio 2018 óta főként saját realityje miatt ismert, melyben családjával szerepel. Csinált már közös dalt Dopemannel, az első albumát 2003-ban mutatta be. Összesen három stúdióalbuma jelent meg.

A huszonhét éves Vavra Bence még az X-Faktor negyedik évadából lehet ismerős, de ha esetleg nem amiatt emlékszünk a nevére, akkor valószínűleg A Dal 2018-as szériájában láthattuk, amelyben a ByTheWay nevű együttessel szerepelt. Ugyanebben a műsorban egy évvel később a döntőig jutott.

Palya Bea Prima-díjas és kétszeres Artisjus-díjas népdalénekes 2005-ben megalapította a Palya Bea Quintet együttest, emellett pedig szólókarrierjét is építi. Két évvel ezelőtt az RTL Klubon futó A Konyhafőnök VIP műsorában próbálta ki magát, de nem jutott el a döntőig.

Szintén az X-Faktorban tűnt fel Péterffy Lili is, aki még a 2013-as szériában szerepelt. Az énekesnek saját együttese van, a Battery Band, Instagramon pedig kicsivel kevesebb mint húszezren követik.

Galambos Dorina még a Megasztár első szériájában, 2003-ban szerepelt, ahol bejutott a legjobb 12 közé. A versenyt nem nyerte meg, de két évvel később kiadta első lemezét, Játékország címmel. A Megasztárban ismerkedett meg Pély Barnával, az United frontemberével, akivel 2013-ban házasodtak össze, majd 2018-ban váltak el.

2017-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Ember Márk, aki 2020 óta a Thália Színházban tevékenykedik színészként. 2020-ban indult A Dalban, aminek döntőjébe is bejutott. Tavaly vendégként lépett fel a műsorban. A színház mellett szinkronszínészettel is foglalkozik, idén pedig a Sztárban Sztár! műsorban versenyzik majd.

A műsor egyik húzónevét, Zámbó Krisztiánt sem feltétlenül kell bemutatni. Zámbó Jimmy fia, 2012-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol hetedik élő show-ig jutott, Keresztes Ildikó mentoráltjaként. Emellett olyan műsorokban láthattuk, mint a Nyerő Páros vagy az Édes Élet.