Hugh Hefner fia szerint bosszúból próbálják rossz színben feltüntetni az apját egy új dokumentumsorozatban

A Secrets of Playboyban Holly Madison is megszólal.

Január 24-én érkezik a Playboy-villáról szóló tízrészes dokumentumsorozat, a Secrets of Playboy, melyben egykori villalakók mellett többen is arról mesélnek, hogyan zajlott az élet a házban, és hogyan bánt Hugh Hefner a Playboy-lányokkal. Holly Madison is megszólal a sorozatban, aki nemrég egy videóban szektaszerűnek nevezte az ottani életet, és azt is elmesélte, milyen volt az első együttléte Hefnerrel. Szerinte a mogullal éveken keresztül megalázó volt a szexuális együttlét, és úgy érezte, hogy a körülötte lévőket manipulálja annak érdekében, hogy azt tegyék, amit ő szeretne.

A nemsokára megjelenő dokumentumsorozattal kapcsolatban Hugh Hefner fia, Cooper Hefner is megszólalt. Twitter-posztban fejtette ki, hogy szerinte ezek a nők szimplán csak megbánták, amit tettek, és emiatt tesznek ilyen kijelentéseket az apjáról, aki egyébként teljesen ártatlan.