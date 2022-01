G.w.M exe 2014-ben: Volt szerencsém találkozni Kulcsár Edinával

Közös fotót is készítettek.

Kulcsár Edina és Csuti egy héttel ezelőtt jelentették be szakításukat, azóta pedig szinte nincs nap, amikor ne derülne ki valami új kettejük különválását illetően. Mint ismert, a szépségkirálynő azóta újra szerelmes lett, G.w.M mellett találta meg a boldogságot. Eközben Csuti keserűen éli meg a szakítást, mint mondta, a szépségkirálynővel még mindig nem ültek le mindent átbeszélni.

Mindeközben a rapper volt párja, Nagy Melanie is rengeteg figyelmet kap. A sminkmester és G.w.M két gyermeken osztoznak, válásukat január harmadikán jelentették be. Melanie követőtábora azóta jócskán gyarapodni kezdett, ám ő elmondta, hogy nem kíván influenszeri babérokra törni, neki egészen más képesítései vannak.

Az elmúlt napokban egyébként kiderült, hogy Kulcsár Edinát és a rappert éppen Csuti mutatta be egymásnak. Úgy fest, a szépségkirálynővel évekkel ezelőtt már Nagy Melanie is összefutott, még közös fotót is készítettek.

Lukej Gabi sminkbemutatón volt szerencsém találkozni Kulcsár Edina szépségkirálynővel

– írta a sminkmester egy 2014-es bejegyzése mellett, három hónappal később pedig újabb posztban gratulált is Kulcsár Edinának, miután második helyezést ért el a Miss World szépségversenyen.