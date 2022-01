Csuti: Edinával még mindig nem ültünk le ezt töviről-hegyire átbeszélni

Csuti az edzésbe és a tanulásba menekült.

Alig egy hete derült ki, hogy Kulcsár Edina és Szabó András, azaz Csuti házassága zátonyra futott. Mindketten Instagram oldalukon osztották meg követőikkel, hogy bár nagyon szerették volna megmenteni a kapcsolatukat, ez végül nem sikerült. Nem sokkal ezután a szépségkirálynő azt is bejelentette, hogy a házasságuk már év végén véget ért, ő pedig időközben megtalálta a boldogságot G.W.M. rapper mellett, akivel közös fotót is posztolt bejegyzése mellé. A hír kirobbanására a volt férj is reagált, azt mondta, a szépségkirálynő nem volt vele mindig őszinte, és rettentően csalódott.

Csuti a minap Palik Lászlót kísérte el Futtában című műsorában, ahol helyenként rébuszokban fogalmazva, de beszélt kálváriájáról. A szakítás és annak körülményei nagyon megviselték, elmondása szerint azóta sem alszik túl jól, és több megválaszoltalan kérdése is van.

Nem is nagyon tudtam erről beszélni senkivel, ugyanis védeni szeretném a volt feleségemet, védeni szeretném a családunkat. Ezért inkább saját magamban tettem fel a kérdéseket, saját magam próbáltam megválaszolni úgy, hogy egyébként még mi ketten sem ültünk le az Edinával ezt mondjuk töviről-hegyire átbeszélni

– mondta.

A különválás egyébként nem csak Csutit, de az édesanyját is nagyon megviselte, a családnak ugyanis több tragédiával is meg kellett küzdenie a tavalyi évben. Ő mindenesetre dolgozik azon, hogy teljesen kilábaljon a jelenlegi helyzetből. Rendszeresen edz, fut és bunyózik is, emellett pedig angolul is elkezdett tanulni.