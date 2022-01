Britney Spears 13 év után először borozhatott

Egy pohár vörösborral ünnepelt.

Britney Spears gyámsága hivatalosan is véget ért, miután apja saját maga mondott le a feladatról nem olyan sokkal azután, hogy több film is megjelent, amiben az énekes gyámságának körülményeit és etikusságát vizsgálták. Britney Spears az elmúlt tizenhárom évben, míg apja gondoksága alatt állt, gyakorlatilag semmit sem csinálhatott engedély nélkül, nem vezethetett autót, nem mehetett bevásárolni, de még ki sem léphetett otthonából.

Azóta már sok mindent kipróbált, Instagram-oldalán például megosztotta követőivel, hogy a több mint egy évtized elteltével most fogott a kezében először készpénzt, most pedig arról számolt be, hogy megivott egy pohár vörösbort, mert már bármikor megteheti. A posztban különben az egyik korábbi, szintén Instagramra feltöltött videóra reflektál, melyben Madonna egy dalára táncol, és azt is kifejti, hogy olvassa a kommenteket, és szerinte a hozzászólok nagyon utálatosak tudnak lenni.