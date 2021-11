Britney Spears a 13 évig tartó gyámsága után most először látott készpénzt

Elmondta, hogy még a felét sem tudjuk azoknak a dolgoknak, amiket el kellett viselnie ennyi ideig.

Britney Spears Instagram-oldalán most először posztolt a gyámságának eltörlésével kapcsolatban, ami a napokban vált hivatalossá. A videóban kifejezi háláját a Free Britney mozgalom iránt, ami szélesebb körben is felhívta a figyelmet az énekesnő körül zajló egészen furcsa dolgokra. A posztból kiderül, hogy anyját is felelősnek tartja a történtek miatt, valamint, hogy a felelősöknek börtönben kellene ülniük azért, amit vele tettek.

Tudom, mennyire megalázóak az olyan tények, minthogy nem láttam készpénzt azóta, vagy nem tudtam vezetni a saját autómat. Őszintén, még most sem hiszem el, hogy a családom és a gyámság hogyan volt képest ezt tenni velem. Demoralizáló és megalázó! Arról nem is beszélve, mennyi rossz dolgot tettek velem, melyek miatt börtönben kellene ülniük

– írja.