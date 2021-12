Puskás Peti is arra kér mindenkit, hogy ne petárdázzon szilveszterkor

„Ne mészároljuk le a környezetünket magunk körül, egyetlen este miatt!”

Az év utolsó napján szokás szerint mindig vannak olyanok, akik petárdázva várják az újévet. Idén többen is felszólaltak a petárdázás ellen, december harmincadikán például Tornóczky Anita kérte arra követőit, hogy ha lehet, kerüljék el messziről ezt a tevékenységet, mert az kifejezetten veszélyes lehet az állatok számára is. Leírta, hogy évente több ezer kutya és macska megy világgá, mert megijed a petárda zajától. Ugyanezen oknál fogva Puskás Peti is Instagramon osztotta meg gondolatait a témával kapcsolatban.

Nem csak a házi kedvencek, hanem minden élőlény miatt életbevágóan fontos, hogy NE PETÁRDÁZZ!! Minden évben több ezer állat leli halálát a sünöktől kezdve a madarakig a szilveszteri petárdázás és tűzijáték miatt! Ne mészároljuk le a környezetünket magunk körül egyetlen este miatt! Köszi, ha megfogadod és jó szórakozást mindenkinek!💚