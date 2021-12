Az egész világ láthatja, ahogy emberek felmondanak a munkahelyükön

Negyedmilliárdos nézettséget értek el a cégtől kilépős TikTok-videók.

Egyre gyakrabban találkozhatunk a TikTokon egy új témával: divatba jöttek a felmondós videók.

Nem mostanában kezdődött a dolog, hiszen már mi is írtunk korábban olyan esetekről, amikor valaki megörökítette a közösségi médián az utolsó munkanapját vagy épp a látványos kilépését (emlékezzünk csak a nőre, aki áruházi hangosbemondóba káromkodta panaszát), most viszont már egyértelműen trendről beszélhetünk: ahogy a Sun is írja, a quitmyjob / iquitmyjob hastagekkel (címkékkel) ellátott videók nézettsége meghaladja a 250 milliót.

A brit bulvárlap egy tanárnő felmondását bemutató videóval illusztrálja a jelenséget, amire már a QuitTok (azaz TikTok-felmondás) elnevezés is használják. Maddie elmeséli a videóban, hogy rettenetesen szomorú és boldogtalan volt egész tanév során, és ez nemcsak neki, de a diákjainak sem jó, ezért meghozott egy nehéz döntést: felmond. A felvételen láthatjuk, ahogy utolsó napjára már mosolyogva megy be, és elmondja a kamerának: „Ma felmondok. Te jó ég, olyan ideges vagyok”, majd a végén még vidámabb tekintettel így szól: „Megtettem.”

Ránéztünk az említett hashtagekre, mutatunk néhány érdekes példát. Ez az ex-ápolónő elmeséli, hogy 16 évig dolgozott nővérként, és mivel mentálisan kikészült az egészségügyben, döntenie kellett, hogy a munkahelyét választja vagy a saját egészségét. Magát választotta.

Találtunk olyan videót is, ahol egyszerre hárman ünneplik meg a közös döntést, hogy otthagyják a munkahelyüket, mert a cég „inkább elveszít három megbízható, szorgalmas munkatársat, minthogy a változtatna a mérgező munkahelyi légkört teremtő menedzsmenten”.

Itt pedig egy gyönyörű példa arra, hogy a TikTok-felmondás nem csak a fiataloké. A videót ugyan a nő lánya készítette, de a főszereplő mégis az anyuka, aki 17 év után hagy ott egy rossz hangulatú munkahelyet – és láthatóan meglehetősen boldog az utolsó munkanapján.