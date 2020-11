Videón az év legdurvább felmondása: áruházi hangosbemondóba káromkodta bele panaszát

Egy texasi Walmart-áruház alkalmazottja olyan látványosan mondott fel, hogy a világsajtóban is a hangos búcsújáról írnak.

Shana Ragland a szupermarket hangosbemondójába beszélve üzente meg kollégáinak és főnökeinek – nem akármilyen stílusban –, hogy elege van.

– így kezdi a közérdekű közleményt, majd folytatja kollégáinak és főnökeinek jellemzését hasonló hangnemben, kiemelve néhányukkal kapcsolatban, hogy perverzek, és remélhetőleg nem beszélnek otthon úgy a lányaikkal, ahogy vele itt az üzletben. Azt mondja, ez a cég ok nélkül rúgja ki a színesbőrű munkatársakat, és

„úgy bánik az alkalmazottaival, mint a szarral”.

Az üzenetet a következő szavakkal zárja:

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020