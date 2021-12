Fehér Holló véleménye Buzás Dorottyáról: letojja a feladatokat, behisztizik

A Farm VIP keddi adásban a csapatnak döntenie kellett, hogy kit küldjenek párbajozni, ugyanis valakitől meg kellett válniuk az epizód végén. Persze ilyenkor azonnal beindulnak a taktikázások, az egyik játékos, Fehér Holló például Póth Diához és férjéhez ment oda beszélgetni, hogy szerintük kit kellene leginkább párbajoztatni. Ekkor mondta el, hogy szerinte a többiek közül nem mindenki játszik őszintén, és arra is kitért, milyen véleménnyel van Buzás Dorottyáról.

Amikor megjött Dóri, azt hittem, hogy mindenhez ért, komoly csajszi. Ügyes, meg minden, de Henrytől is picit féltem, hogy erős, de most azt érzem, hogy ő sem csinálja akkora elánnal a dolgokat. Dóri is abbahagyja a feladatokat, nem csinálja meg, letojja, behisztizik, meg ilyenek.