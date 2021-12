Zenélő fagyis kocsik kísérték a londoni fagylaltkirály koporsóját utolsó útjára

Közel egy tucat zenélő fagyis kocsi alkotta a gyászmenetet egy ismert londoni fagylaltos temetésén, az eseményről készített videók máris többmilliós megtekintésnél járnak.

Horrorfilmbe és szívszorító drámába egyaránt beillenének a képsorok, amelyen a tíz fagyis kocsiból álló konvoj követi a koporsót szállító autót. Hassan Dervish a brit fagylaltvilág ismert alakja volt, közel 40 évig dolgozott fagylaltosként Londonban. Testvére a Sky Newsnak elmondta: Dervish számára a fagylaltkészítés igazi szenvedély volt, a 2000-es évek elején alapította meg saját üzemét Lewishamben. A szakmában általános tisztelet övezte, a vásárlók közt rendkívül népszerű volt. A férfi 62 évesen, rákos megbetegedés következtében halt meg. Temetésén szakmabeliek rótták le a tiszteletüket azzal, hogy a férfi számára oly kedves járművek kísérték koporsóját.

Az esetről készített videók villámgyorsan elterjedtek az interneten, péntek óta több mint 12 milliós megtekintést ért el, a kommentelők szerint gyönyörű gesztus volt ez a szakma részéről. Egyikük azt írja, hogy édesapja szintén fagylaltos, és állítása szerint a fagyis kocsis gyászmenet bevett szokás egy szakmabeli halála esetén.

just witnessed an ice cream man’s funeral and all the ice cream vans came and followed in solidarity I AM SOBBING pic.twitter.com/bJhyJj4JoK

— Louisa Davies (@LouisaD__) December 17, 2021