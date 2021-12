Kihagyta a csokit az adventi kalendáriumból a cég, hogy felhívja a figyelmet a világ egyenlőtlenségeire

Forradalmi hangulat tört ki a tengerentúlon egy adventi kalendárium, egészen pontosan annak szokatlan felépítése miatt.

A Ladbible tolmácsolása szerint a Tony Chocolonely nevezetű gyártónak december 8-án azzal kellett szembesülnie, hogy ellepték a virtuális levelesládáikat a panaszlevelek. Történt ugyanis, hogy a cég adventi kalendáriumaiban a 8-as ablakocska mögött nem volt csoki. Egészen hamar kiderült, hogy nem csak úgy kimaradt egy-egy termékből, szó sem volt emberi mulasztásról.

A gyártónál szinte már várhatták a felháborodott reakciókat, mert szinte azonnal reagáltak, lerántva a leplet a saját edukatív szándékukról. Az egyenlőtlenül elosztott csokoládékkal a világban uralkodó egyenlőtlenségekre és igazságtalanságokra akarták ugyanis felhívni a figyelmet.

– olvasható a cég Twitterén.

Happy day 8 Choco Fans! Noticed something different in your calendar today? Yep, it’s empty.. And why? ‘Cos at Tony’s we use our products to tell the story of the choco industry – an industry unequally divided and choc-full of inequality🧵 #chocolate #impact pic.twitter.com/WX8PZf2gbt

— Tony’s Chocolonely (@TonyChocolonely) December 8, 2021