Jennifer Lawrence foga kiesett a Ne nézz fel! forgatása közben

Előtte pedig egy üveg miatt sérült meg.

Leonardo DiCaprio, Ariana Grande és Jennifer Lawrence is szerepel a december 24-én megjelenő Ne nézz fel! című filmben. Az egyébként már látványosan is várandós Lawrence a film New York-i premierjén elmesélte, hogy a forgatás során kitört a foga, amit nem tudott pótolni egészen a produkció befejezéséig.

Már a forgatás elején kiesett egy fogam, és nem tudtam fogorvoshoz menni addig, míg be nem fejezzük a forgatást, szóval az egész filmben fogatlanul kellett játszanom

– mondja, viszont azt már nem tette hozzá, pontosan mi történt. Korábban mutattunk pár fotót a színészről, ahogy már elég nagy terheshassal jelent meg egy nyilvánosság előtt.