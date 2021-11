Tóth Vera Tóth Gabiról: Vigyázni kell, mit mondasz neki, nem bírja a kritikát

Rá is könnyen megsértődik.

Hajdú Péter legutóbb Tóth Verával zárt össze magát, aki bántalmazó exei és saját magánélete mellett húgáról, Tóth Gabiról is mesélt. Az énekesnő elmondta, hogy testvére túlságosan is magára veszi a dolgokat, így nem csak a kommentelőktől, de a saját családjától is gyorsan ki tud borulni.

Nagyon jóban vagyunk egymással, de olyan, mint egy ketyegő bomba. Vigyázni kell, hogy mit mondasz neki, mert olyan hiperérzékeny, hogy mindenből önérzeti ügyet csinál. Nem nagyon bírja a kritikát, mert úgy érzi bántani akarják

– mondta Tóth Vera, akinél Hajdú arra is rákérdezett, hogy ha Gabi összekap a párjával, de Vera nem neki ad igazat, akkor megsértődik-e.

Igen, megsértődik

– vágta rá azonnal az énekesnő.