Yvonne Dederick lánya, Mardoll továbbra is versenyben van.

X-Faktor: Imi Plaza korábban már a Megasztár élő show-ját is megjárta

Szombat este elindult az X-Faktor első élő show-ja, ahol a versenyzők számára a továbbjutás érdekében az volt a cél, hogy a mentorok leültessék őket egy székre. A mentorok mellett a közönség szavazata alapján dőlt el, ki jut tovább. A produkciók után a végső szavazatok alapján a műsorban négy előadótól is búcsúzni kellett, akik kiestek a versenyből. Végül a Beneath My Skin, Imi Plaza, Tóth Roland és a The Palace számára ért véget az X-Faktor.