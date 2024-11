Az új kajakkapitány edző még nem nagyon volt, de Nagy Ő már igen

Az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávidot jelölte ki a kajak szövetségi kapitányi posztra a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége, ugyanakkor eredménytelennek minősítette a kenu szövetségi kapitány személyére kiírt pályázati felhívást.

A szövetség honlapján olvasható beszámoló szerinta kapitányi posztra heten jelentkeztek: Tóth mellett Szabó Gabriella, Bakó Zoltán, Dombi Rudolf, Makrai Csaba, Simon Miklós és K. Szabó Gábor adott be pályázatot.

Közülük sikerült azt a Tóth Dávidot megválasztani, aki edzői munkát érdemben még nem végzett, ellenben az elmúlt években a TV2 egyik állandó arcaként többek közt részt vett az Exatlonban, volt Nagy Ő, és táncolt is Dancing with the Starsban is.

A szóbeszéd szerint Gyulai Zsolt MOB-elnök által hazacsábított, Norvégiában, Dániában olimpiai bajnokokat edző és nevelő Bakó Zoltán a három fős szűkített listára ugyan még felkerült, az elnökség titkos szavazásán azonban mégsem a dán kajak-kenu válogatott korábbi kapitánya, az olimpiai bronzérmes kajakos nyert.

A szövetség elnöksége ezzel a döntésével azon túl, hogy mindent egybevetve Tóth Dávid jobb kajakszakember, mint Bakó Zoltán, egyúttal azt is deklarálta, hogy

a kajak-kenu szövetségben a szövetségi kapitányi pozíció egy lufi, edzői szakmai tapasztalat, tudás nem szükséges a feladat ellátásához.

Az elnökségnek lényegében egy konfliktuskerülő „kísérő úrra” van szüksége, aki maximum edzéseket látogat, beszámolókat ír, és képviseli a válogatottat a nemzetközi versenyeket megelőző technikai értekezleteken.

Tóth Dávid 2+2 évre szóló megbízatással láthatja el ezt a felnőtt szövetségi kapitánynak nevezett feladatkört a kajak szakágban.