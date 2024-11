Kétszáz kutyát mentettek ki állatkínzóktól, több állattetemet is találtak náluk

Kétszáz kutyát és több tucat más, ugyancsak méltatlan és veszélyes körülmények között élő állatot mentettek ki állatkínzóktól. A Celldömölki Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az ügyben.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a hatóságok és a civil állatvédő szervezetek összefogásának köszönhetően összesen 102 kutyát és 32 további állatot mentettek ki másfél héttel ezelőtt két csöngei ingatlanról. A helyszínen hatósági állatorvos is jelen volt, aki megállapította, hogy az állattartáshoz szükséges körülmények és az állatok számára biztonságos elhelyezési feltételek nem megfelelőek.

Az elmúlt napokban további két helyszínen is intézkedtek a rendőrök a kormányhivatallal és az állatvédőkkel közösen. Csapodon 51 ebet és 4 némarécét, míg Kőszegpatyon 46 kutyát találtak. A kutyák többsége ausztrál juhászkutya, de volt köztük border collie és más fajta is. A házaknál több állattetem is volt. Az élő állatokat a rendőrök lefoglalták, az állatvédők pedig biztonságos helyre szállították őket, ahol gondoskodnak a megfelelő tartásukról.

Az osztrák tulajdonossal szemben európai elfogatóparancs van érvényben. A rendőrség állatkínzás bűntett gyanúja miatt indított eljárást.