Nissan Qashqai extrákkal: hogy a stressz és a kapkodás ne legyen családtag

– Peti légyszíves ülj be az autóba, elképesztő késésben vagyunk. Tudod, hogy nagy a stressz, időre megyünk a meccsre és fel kell szednünk Áront is. Nem akarom, hogy Jani bá’ megint elővegyen, hogy késtél! – utasította rendre Hanna kamasz fiát a garázsban parkoló Nissan Qashqai előtt. Anya és fia épp arra a mérkőzésre tartott, melyen a fiúnak minden addiginál jobban kellett teljesítenie, hiszen ezen múlott, hogy a következő idényüket Spanyolországban töltik-e, a Real Madrid utánpótlás nevelő akadémiáján. Ezért aztán mindent bele kellett adni.

Szerencsére Petinek volt ideje pihenni a nagy mérkőzés előtt, és a következő durván egy órát is a család Nissan Qashqai-jában kellett eltöltenie, ami garancia volt arra, hogy a fiú a legjobb helyen legyen. Konkrétabban: egy részben nappabőr ülésen kellett ülnie, ami masszázs-funkcióval gondoskodott a kényelméről egy, a Nissan Qashqai addigi történetének legnagyobb és legbiztonságosabb utasterében.

A kényelem kulcsa, stressz nélkül

– Jó megyek, de amúgy már késésben vagyunk Áron miatt, aki a világ másik felén lakik. Nem is értem, miért mi visszük a srácot a meccsre…– felelte a fiú az anyjának, miközben a telefonját bőszen nyomkodva közelített hozzá. Nagyon ügyködött valamin, amiből Hanna már pontosan tudta, hogy kocsijuk beépített Google-rendszerét próbálja megint „feltörni”. A Qashqai ugyanis integrált Google funkciókkal (Google Asszisztens, Google Térkép és még sok más a Google Play áruházból) volt ellátva, amibe beletartozott a zene lejátszása is. Peti pedig e fölött próbált uralmat szerezni, ugyanakkor nem volt könnyű dolga az alkalmazásokkal, mert a személyre szabható vezetői profil megjegyezte édesanyja minden igényét és preferenciáját, beleértve a nyelvi beállításokat, az ülésállítást, a rádiót és a navigációt is.

Nissan Qashqai: sportosan családias

S ha már navigáció: Áron családja Gyálon lakott Hannáék pedig Budán, így anyának és fiának jókora utat kellett megtennie az M0-son. Az 1,5-ös 190 lóerős ePower meghajtással ellátott autóval azonban a kilométerek egy szempillantás alatt elillantak, csendesen, ugyanakkor dinamikusan haladtak Áronék felé. Főleg, hogy a kocsi maximálisan Hanna és Peti mellett állt: a ProPILOT asszisztens folyamatosan figyelte az elöl haladó forgalmat, és szükség esetén lelassította az autót, valamint figyelmeztette Hannát a megfelelő követési távolság betartására. Emellett a sávtartó asszisztens észlelte, ha a kocsi elhagyta a neki kijelölt sávot és kormányrásegítéssel terelte vissza az autót a helyes útra. Arról már nem is beszélve, hogy az Nissan intelligens holttérfigyelője minden esetben figyelmeztette Hannát, ha a kocsi holtterében állt vagy haladt egy másik jármű.

Kapcsolat a külvilággal