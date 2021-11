Videón a New York-i maraton hőse, Wrinkle, a futókacsa

Bár a versenyen mutatott teljesítményét nehéz szárnyalásnak nevezni, a gazdái még a közösségi oldalakra is regisztrálták a szárnyast, az internetezők pedig természetesen odavannak érte.

Szárnyal TikTokon (és egyéb közösségi oldalakon is) az idén ötvenedik alkalommal megrendezett New York City Marathon egyik hőse, az egyéves pekingi kacsa, Wrinkle, ami maga is futott pár kört a versenyen, bár nem feltétlen önszántából.

A szárnyalás kifejezés nem légből kapott, hiszen a kacsa közösségi oldalát 667 ezer felhasználó követi, a maratoni megmérettetését megörökítő videót pedig 9,6 milliószor játszották le eddig.

Az amerikai Men’s Health magazin honlapján bemutatott madár 2020. szeptember 9-én kelt ki a tojásából a Kentuckyban található Louisvilleben, Justin Wood és Joyce Kung gondozásában – akik egy cirkuszt üzemeltetnek Justin Wood Circus Variety Show néven, ahol állatokat is szerepeltetnek, de kacsákkal korábban nem volt dolguk.

Nem láttam egyetlen idomított kacsát sem korábban, szóval úgy gondoltam, hogy nagyon nehéz lehet kacsákat idomítani. Túl nehéz, mintha nem igazán tudnád megcsinálni. De azért megpróbálhatnám

– mondta Wood, aki láthatóan sikerrel koronázta meg a próbálkozását, hiszen kicsit több mint egy évvel később Wrinkle részt vett egy maratonon.

A fiókák általában követik az anyjukat, Wrinkle pedig jobb híján a gazdáit kezdte el követni. Woodék úgy gondolták, hogy ha sikerül megtartani a kacsának ezt a jó szokását, akkor később mutatványokra is betaníthatják, ami jól fog jönni a műsorukhoz, ezért a madár születése után rögtön el is kezdték a betanítását.

Wrinkle futás iránti szenvedélyére egyébként igen hamar fény derült, hiszen TikTokon már kevesebb mint két héttel a születése után, 2020. szeptember 17-én megjelent róla egy videó, amin kiscsibeként sprintel.

Amikor az utcán találkozunk az emberekkel, mindig meglepődnek, és törődnek a kacsával. De az interneten nehezebb az embereknek személyesen törődni ezzel az állattal. Ezért nagyon szerettük volna egyéniséggé tenni, hogy úgy ismerjék fel, mint »a futó kacsát« vagy »az utazó kacsát«

– mondta Kung.

Miután egy-két rövidebb versenyen, így a Halloween alkalmából rendezett bronxi futóversenyen is megmérette magát Wrinkle, a gazdái elérkezettnek látták az időt, hogy magukkal vigyék a november 7-én megrendezett maratonra is.

Először is Woodnak és Kungnak meg kellett győződnie arról, hogy Wrinkle biztonságosan futhat a betonon. Sok kacsa szenved a dongaláb nevű betegségben – egy bakteriális fertőzésben, amelyet a durva felületeken való járás vagy futás okoz.

Erre az lett a megoldásuk, hogy csináltak neki egy pár piros cipőt.

Wood és Kung búvárfelszerelésekhez használt anyagból készített bakancsot, amely puha, könnyen mosható és vízálló. „Mindenki a cipőkről kérdezősködik. Ezért megpróbáljuk tömeggyártani és piacra dobni őket” – mondta Wood.

A kacsa egyébként nem futotta le az egész távot, csak három háztömbnyit, három részletben úgy, hogy közben etaponként megállt egy kis vízért – így Kung szerint összesen 800 métert futhatott.