Sáfány Emesét baleset érte otthonában: A sok vérvesztés miatt többször elájultam

Nem árt óvatosnak lenni a leghétköznapibb tevékenységek közben is. Király Linda néhány napja a fürdőkádból kilépve törte össze magát, most pedig Sáfrány Emese járt nagyon rosszul egy szerencsétlen mozdulat miatt.

A légtornász Instagram-történetében még a mentőből is posztolt, később pedig teljesen bekötött fejjel mutatta meg magát, a Blikknek pedig azt is megírta, mi történt vele pontosan:

Leestem az ágyról égő cserélés közben és az asztal sarka felszakította az állam. Fel is szakadt, nem is kicsit: az izmot is össze kellett varrni. A sok vérvesztés miatt többször elájultam. Összevarrtak, beszélni, enni nem nagyon tudok, de már a kisfiammal itthon vagyok .