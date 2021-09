Sztárban Sztár leszek!: A pusztító Kozsó-hasonmásokra a zsűri sem készült fel

Nyugtatásképp: a Szomorú szamurájjal senki nem készült.

Pusztítóan indult a Sztárban Sztár leszek! új évada a TV2-n: a zsűriben Majka, Köllő Babett, Tóth Gabi és Pápai Joci foglaltak helyet, de egy-két jelentkező performanszára ők sem készülhettek fel teljesen.

A szabadidőmben Kozsó vagyok.

Ezzel a felütéssel harangozták be az első Kozsó-hasonmás induló (mert volt még egy, egyébként mind a ketten jó barátok, a Kozsó-rajongásban is osztoznak). Kiderült, hogy a férfi hosszú évtizedek óta Ámokfutók-rajongó, a saját házát is úgy alakította át, ahogy Kozsó otthonát látta egy-két magazin képén.

A produkciója nem nagyon tetszett a zsűrinek, a férfi ezen eléggé megsértődött, Till Attilának később elmondta, hogy azért sikerült így a dolog, mert kiszáradt a torka/ideges lett/zavarta a zsűri. Tóth Gabi ekkor kezdte el fejtegetni, hogy majd biztos fog negatív kommenteket kapni a férfitól a saját közösségi oldalára, mert nem juttatták tovább.

A produkcióját le is állították: