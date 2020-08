Rácz Jenő barátnője: A pornófilmek miatt borotválják a nők a fanszőrzetüket

Megfejtette az élet nagy kérdéseit.

Gyuricza Dóra, azaz A Konyhafőnökből megismert Rácz Jenő barátnője vloggerkedéssel tevékenykedik, a YouTube-on a PollynPikto Életmood nevű csatorna egyik szereplője. A csatornán rögtön felugró, ugyan egy éve készült, de kiemelt videó alapból felkelti az ember érdeklődését, mivel címnek mindössze a nemi szerv szót kapta, ráadásul caps lockkal.

A videóban Pollyn és Pikto fantázianév alatt feltehetőleg egy barátnőjével arról az egyébként tényleg fontos témáról diskurálnak, hogy nőként hogyan tud az ember jobban kapcsolódni vaginájával a társadalmi nyomások miatt kialakult szégyenérzet nélkül. Ez még így nem is hangzik olyan horrorisztikusan, de a videót azzal a felütéssel kezdik, hogy mégis hogyan lehet más néven szólítani a női nemi szervet, mint ahogyan általánosságban hívják. Ez már önmagában ellent mond az eredeti üzenetnek, hiszen hogy akarjon az ember jobban kapcsolódni valamihez, ha még a nevét sem hajlandó kiejteni a száján. Szerintük viszont ez azért nem gond, mert akárhogyan is hívjuk, minden megnevezésnek van egy érzelmi tartalma.

Ha puncinak hívod, ebben van egyfajta gyerekesség, egy gyereked dolog szerintem. Vagyis az én fülemnek mindenképpen hiszen gyerekként hívta anyukám puncinak, és már akkor is ilyen furcsán hangzott, engem már zavar ez a c betű, vagy nem tudom. Nem tetszik ez a punci

– mondja. Ezután arról kezdenek beszélgetni, hogy mennyire prűdek az emberek ezzel kapcsolatban, majd felhoznak egy teljesen indokolatlan példát.

A férfi nemi szervvel nagyon szabadon bánunk. Gimibe is, általános iskolába is, mindenki péniszeit rajzolgat, mindenki káromkodva, a férfi nemi szerv valahogy sokkal általánosabb.

A sokkal inkább szekunder szégyent okozó, mint női erőt sugárzó, ambivalens videóban szinte végig arról beszélnek, hogy miért baj, hogy a nők szégyellik a nemi szervüket, miközben Gyuricza az elején kijelentette, hogy ő már magától a punci szótól is irtózik és nem tudja, hogy kéne hívnia, ezért nem is hívja sehogy. Megemlítették még azt is, hogy a nők a világ nyomására úgy érzik, a férfiakkal ellentétben szégyellniük kell a vaginájukat, mert az csak problémát okoz:

Rejtegetni kell, meg mosni kell, meg tisztítani, mert mindig csak a baj van vele, mindig csak menstruálunk, és hogy: úr isten, mi bajunk van?

– mondja Gyuricza úgy, mintha csak valami igénybevett játékbabáról vagy egy régi autóról beszélne. A majdnem tíz perces, végeláthatatlanak tűnő videó végén megbeszélik, hogy a nemi szerv szőrtelenítése csak egy divat és itt lényegében engedélyt adnak rá, hogy aki nem szeretné, nem kötelező megválnia tőle. Végül megfejtették a csupasz nemi szerv miértjét, amire olyan válasz érkezik, amit kár is lenne külön kommentálni, inkább csak megmutatjuk, hogy mi hangzik el:

Azért borotválkozunk odalent, hogy a pornográf tartalmakban a kamerán jobban látszódjon, hogy mi is történik. Ez az egyetlen magyarázata

– jelenti ki Gyuricza, miközben a testrésze nevének kiejtését ismételten úgy kerüli, mintha tényleg törvény által tiltott lenne, és egy „odalent” jelzővel aposztrofálja. Nem értjük, hogy az edukációs jellegűnek gondolt, de inkább károsnak nevezhető videót saját maguk vagy mások okítása miatt vették fel.

Rácz és Gyuricza egyébként szerepelni fog a szeptemberben induló Nyerő Páros legújabb szériájában.

Kiemelt kép: Youtube/PollynPikto Életmood