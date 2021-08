TMZ: Kanye West beadta a papírokat, hogy hivatalosan Ye-re változtassa a nevét

Nem lesz se Kanye, se West, csak Ye.

Az elmúlt időszakban leginkább a Donda nevezetű új albuma miatt írtunk többször is Kanye Westről. Legutóbb kiderült, hogy a jelek szerint azt a házat építteti újra, amiben gyerekként édesanyjával lakott. A TMZ most megszerezte a dokumentumokat, melyek szerint West komolyan igényelte, hogy jogilag is új nevet kaphasson, a Ye-t, ami már évek óta a beceneveként szolgál, 2018-ban még Twitter-oldalán is megüzente, hogy innentől kezdve így kell szólítani.

Egyébként biztosan egyszerűbb lesz még ezt a nevet is felvenni, mint Elon Musk és Grimes gyerekét elnevezni, akinek eredetileg számok szerepeltek a nevében.