Kim Kardashian megmutatta, hogy nézett ki a legeslegelső fotózásán

Pár száz évvel ezelőtt történt, kis túlzással.

A legeslegelső fotózásomon!

Ezt írta legújabb Instagram-posztja mellé Kim Kardashian, aki 2007 óta van jelen az amerikai szórakoztatóiparban aktívan, akkor indult családi realityjük, a Keeping Up with the Kardashians. Bár, Kardashian inkább híres a kiszivárgott szexvideója miatt, de erről nem is szívesen beszél már egy ideje.

Mindenesetre a képen látható fotózás is valamikor a 2000-es évek legvégén jöhetett össze, gyaníthatóan a műsor indulásának környékén, és miután fehérneműben volt, divatfotókra tippelünk.