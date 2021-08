Kelly Clarkson szeretné visszakapni születési nevét a válása után

Nem elég, hogy havi 200 ezer dollárt fizet exférjének, Kelly Blackstockként kell aláírnia minden papírt.

Kelly Clarkson és Brandon Blackstock 2020 végén jelentették be, hogy vége a házasságuknak, ám ennek hivatalos kimondása csak idén júliusban történt meg. Ekkor ítélt úgy a bíróság, hogy az énekesnőnek jelentős összegű házastársi tartásdíjat kell fizetnie exférjének.

A Fox News most arról ír, Clarkson hivatalos dokumentumokat nyújtott be a bíróságon azt kérve, hogy kapja vissza hivatalosan is a születési nevét, azaz a Kelly Clarksont, mert jelenleg még mindig Kelly Blackstockként írja alá hivatalos papírjait. A médián belül ebből nem származott gondja, hiszen ott sosem váltott a Kelly Clarksonról, jelenleg egy talkshow-ja is fut ezen a címen.

És ha felmerült volna valakiben az énekesnő kapcsán, hogy Steve Carell miért üvölti az ő nevét a 40 éves szűz című filmben a fájdalmas gyantázás során, itt talál választ: