Britney Spears-ről forgat dokumentumfilmet a Netflix

Állítólag az maga énekesnő is közreműködik az alkotásban.

Bár a világsztár gyámügyi kálváriáját feldolgozó, New York Times-os Framing Britney Spears című dokumentumfilm sem csengett még le, a Netflix azóta bejelentette, hogy ők is megjelentetnek egy filmet Britney Spearsről – írja az Indiewire.

Arról, hogy a Britney Spears egész életét és kálváriáját bemutatni szándékozó, Erin Lee Carr rendezésében hosszú idő óta készülő dokumentumfilmet a Netflix nemrégiben felkarolta, először a Bloomberg közölt hírt. Bár a filmkészítés körülményeit egyelőre homály fedi, a TMZ azt is tudni véli, hogy maga az érintett, Britney Spears is dolgozik egy a saját történetét feldolgozó dokumentumfilmen. Bár apja, James Spears gyámsága alatt ezzel nem lesz túl könnyű dolga.

Erin Lee Carter egyébként onnan lehet ismerős, hogy ő rendezte az Anya gyilkos kincse (Mommy Dead and Dearest) című filmet, és ő is készített egy dokumentumfilmet 2019-ben az amerikai tornászválogatott zaklatási ügyekbe keveredő csapatorvosáról, Larry Nassarról At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal címmel.

Britney Spears emlékezetes 2007-es összeomlása után került édesapja gyámsága alá, és bár már többször is próbálkozott a helyzet megszüntetésével – a bíróságon legutóbb novemberben –, de eddig nem járt sikerrel. Sokak szerint az ebből fakadó elkeseredettsége vezetett oda, hogy 2017 óta egyetlen fellépése sem volt az énekesnőnek.

Ha a pletykák igazak, a róla szóló filmben való közreműködéssel Britney Spears új frontot nyithat a szabadságáért folytatott harcban.