Zalatnay Sarolta azt sem bánná, ha egy ötvenes férfi lenne a párja

Lánya nemrég költözött haza Angliából a kedvéért, akinek azóta mindennap elmondja, hogy mennyire szeretne egy unokát. A nagymamaság azonban nem az egyetlen vágya.

A járványhelyzet ugyan nem segíti a randizást, de Zalatnay Sarolta 73 évesen sem mondott le arról, hogy megtalálja a párját, akinek paramétereiről a Borsnak mesélt:

A személyes találkozásban hiszek. Amikor egy férfi a szemembe nézve bókol, és levesz a lábamról. De ez a jelen időszak erre egyáltalán nem alkalmas, és nyilván ez most nem is prioritás nálam, de eszem ágában sincs lemondani a szerelemről. Nekem is jólesne odabújni valakihez, s ő a képzeleteimben egy őszülő halántékú, az se baj, ha kissé mackós alkatú férfi. A kor nem számít, ezt már rég megtanultam, szóval nem ijednék meg, ha fiatalabb, ötven-hatvanas úriember forgatná fel az életemet.