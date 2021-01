A Jóban Rosszban színésznője szállodában él, mert nem tudja eldönteni, hova költözzön

A TV2 napi sorozatának Faragó Melindája megtalálta a kiskaput arra, hogy ne otthon kelljen vacsoráznia vagy éppen meginnia egy kávét, miközben a pandémia miatt az összes vendéglátó egység zárva van. Tóth-Zsiga Nóra egy hotelben él, így ezeket mind megteheti és annak is örül, hogy ezzel támogatni tudja a vállalkozásokat.

Ezzel az állapottal azért nem tervez hosszú távra. Hamarosan továbbáll, amint kitalálta, hogy hova költözzön.

Nem bírok sokáig egy helyben maradni, tíz év alatt tizenegyszer költöztem. Most egy szállodában lakom, mert még nem tudtam eldönteni, hogy hova költözzek tovább. Ez jó megoldás most a számomra, mert van néhány hónapom kitalálni és ezzel a bajba jutott szállodákat is támogatni tudom. Coco Chanelnek érzem magam, ráadásul legálisan járhatok étterembe és ülhetek be egy kávéra