Pásztor Anna Az ötödik elemben is szerepelhetne ezzel a sminkkel

Igazából bármelyik futurisztikus filmben feltűnhetne.

Pásztor Anna: A megélhetésért táncoltam a Dancing with the Starsban

Pásztor Anna Instagramra feltöltött legfrissebb fotóján csak nehezen lehet felismerni, ugyanis zöldre festett hajjal és nem pont egy hagyományos sminkkel szelfizik. Az arcára két fehér csíkot rajzolt, melyek felfelé haladnak, egészen a homlokáig, a két szemét pedig egy vízszintesen lila és rózsaszín csillogó festékkel kente be. Az alsó szempilláira műpillákat ragasztott, melyek fokozzák a hatást. Az jutott eszünkbe, hogy Milla Jovovich mellett simán elférne Luc Besson Az ötödik elem című filmjében, de lényegében az Avatarban is helyet kaphatna, ahogy jó eséllyel Tim Burton is foglalkoztatná. A követőinek egyébként kifejezetten tetszik a sminkje.