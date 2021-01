Sánta László visszaköltözött a szüleihez: élvezi, hogy biztonságban van és nincs veszekedés

A 40 éves színész és kisfiának anyja, Széphalmi Júlia tavaly októberben jelentették be, hogy véget vetnek házasságuknak. Exe decemberben már boldogan ült be a Reggeli stúdiójába új párjával, Sánta László ezzel szemben még mindig nem heverte ki a szakítást. A spiritualitás és meditáció segít neki és az, hogy visszaköltözött a szüleihez.

Visszaköltöztem a szüleimhez. Egyrészt nagyon kényelmes a szó nemes értelmében és nem a mamahotel miatt, hogy főznek, mosnak rám, meleg van, azt kész. Ez egy nagyon kényelmes és biztonságos dolog számomra, mert egy érzelmes csávó vagyok. Csodálatos újra megtapasztalni azt, hogy biztonságban vagy, szeretnek, elmondhatsz bármit, ha hallgatsz, az is jó, ha beszélsz, az is jó. Úgy fogadnak el, ahogy vagy. Ez egyfajta kapaszkodó, biztonság és szerintem ez egy ritka kincs. Jóban vagyok a szüleimmel, nincs veszekedés, nincs ajtócsapkodás, nem érzem azt, hogy mennék már végre albérletbe. Ez is egy újkori felismerés, hogy jó a szüleimmel lenni