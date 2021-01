Milo nemrég Afrikában forgatott filmet a koronavírusról

Gyukin Milovan, azaz Milo vendégeskedett a Reggeli stúdiójában még január 14-én, ahol a ValóVilág harmadik szériájának győztese arról mesélt, miként csöppent bele a filmezés világába. Elmondta, hogy a VV-győzelem után tanulni kezdett, két szakot is elvégzett, majd jött egy lehetőség az RTL Klubtól, hogy szerkesztőként kipróbálja magát náluk. Nyolc évet húzott le a csatornánál, a gyártásba is belekóstolt, ám úgy érezte, változásra van szüksége. Réz András filmesztéta Werk Akadémiáján végzett pár éve, nemrég pedig Afrikába utazott, hogy dokumentumfilmet forgasson.

A vizsgafilmemet is Afrikában forgattam. Három éve voltam először Malawiban, engem az árvaság kérdése mindig is foglalkoztatott, ugyanis én is korán elvesztettem a szüleimet. Kíváncsi voltam, hogy egy ilyen szegény országban hogy élik meg a gyerekek ezt a helyzetet. Árvákról forgattunk egy 25 perces dokumentumfilmet. Tavaly előtt egy másik missziót is dokumentáltunk, házat építettünk önkéntesekkel egy családnak. Tavaly év végén kiutaztunk 11 napra, a koronavírus kinti helyzetéről forgattunk.