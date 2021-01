Jennifer Lopez teljesen meztelen legújabb videoklipjében

Angyalszárnyakat kapott a hátára.

Még 2020 végén promózta be legújabb videoklipjét Jennifer Lopez, ami most, január 15-én jelent meg. Már akkor sejteni lehetett a kép alapján, hogy a videóban nem sok ruha fogja takarni a testét. Az In The Morning című klip lényegében csak az outfitjeiről szól, az egyikben úgy néz ki, mint egy sellő, a másik ruhája pedig egy több méter hosszú szoknya, amihez egy gömb alakú, kristályokkal kirakott fejdísz is tartozik. A klip jelentős részében azonban egy ködös háttér előtt néha álldogál, néha pedig guggol, meztelenül. Az angyalszárnyak helyett pedig érdekes módon kezével takarja el testének bizonyos részeit.