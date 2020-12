A celebek évet értékeltek: Demcsák Zsuzsát varázsköntös védte, Gáspár Bea pedig elégedett az életével

Az emberek nagy része úgy általában is összegzi a háta mögött lévő egy évet december 31-én, de a celebek szinte kötelezőnek érzik, hogy posztoljanak róla. 2020 ráadásul eléggé felforgatta az egész világot, így az évértékelés idén sem maradhatott el.

Gáspár Bea bejegyzése kifejezetten pozitívra sikerült. Őt ugyanis nem viselte meg 2020.

Mádai Vivien konkrétumok nélkül ugyan, de hullámvasútként írta le az elmúlt egy évet.

Nehezen engedek el dolgokat, az utolsókig kapaszkodom, mondhatni függő vagyok… állítólag 2020 az elengedés éve. Az biztos, hogy nagy tanító volt, soha nem volt ennyire komplikált, fájdalmas, és érzelmes 12 hónap, mint a mostani. És közben annyi szép, és csodás dolog is történt, amitől a végén mégiscsak azt mondom, minden nehézségével együtt rengeteget adott. Az elmúlt évekhez hasonlóan az éves hálálkodásom azt hiszem idén is valid. Sőt talán most az a leginkább… Köszönök mindent, ami van, és azt, ami nem volt… de most már engedem, had menjen…🌊 #szia2021 ✨