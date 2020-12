Rubint Réka 71 éves anyja felépült a koronavírusból

Rubint Réka Instagram-oldalán számolt be arról, hogy „igazi csoda” történt velük az elmúlt hetekben. Mint kiderült, Rubint anyja koronavírusos lett, sőt, kétoldali tüdőgyulladást kapott, de sikeresen felépült belőle.

Tegnap említettem, hogy megosztom veletek azt a CSODÁT, ami velem/velünk történt az elmúlt hetekben. Könnyekkel és félelemmel teli időszakon vagyunk túl, de mint mindig, most is megtapasztaltam, hogy a szeretetnek óriási ÉLTETŐ ereje van! Az elmúlt hetekben Jászberénybe tartva, minden nap megálltam édesapám sírjánál és kértem, hogy segítsen 🙏 …és mint mindig, most is segített! Köszönöm a jászberényi kórház orvosainak, nővérkéinek segítségét és az áldozatos, emberfeletti munkáját. Édesanyám 71 évesen leküzdötte a covidot és a kétoldali tüdőgyulladást. A leges-legboldogabb karácsonyom van, mert édesanyám újra itthon van, és szorosabban ölelhetem, mint valaha 🙏❤️