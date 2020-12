Így hangzik az egyik legismertebb karácsonyi dal – teniszlabdákkal előadva

Zsonglőrvilágbajnok akcióban. Videó.

Charles Peachock nevét leginkább onnan lehet ismerni, hogy világbajnok zsonglőr. Először a 2011-es America’s Got Talent-ben mutatta meg tehetségét a nagyközönségnek, már ott elkápráztatta a nézőket a tudásával: szenzációsan zsonglőrködött buzogányokkal és különböző lángoló tárgyakkal, valamint teniszlabdákkal zongorázott.

Bizony, teniszlabdákkal játszott billentyűs hangszeren.

Most is ezzel hívta fel magára a figyelmet, illetve ez így nem pontos, mert az alább látható videót nem maga Peachock, hanem a zsonglőr barátnőjének a lánya posztolta a TikTokra.

A művész a We wish you a Merry Christmas című karácsonyi dalt játssza – teniszlabdákkal. A videónak csak ezt a verzióját 2,3 milliószor látták hat nap alatt.

Pár másodperc után érthető lesz, hogy miért.