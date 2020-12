2020 a coming out éve, és nem csak Elliot Page miatt

2020 nemcsak a koronavírust (és az ezzel járó blockbuster-csúsztatásokat, koronavírusos színészeket) hozta magával változásként, hanem azt is, hogy egyre több hollywoodi szereplő coming outol. Legutóbb Elliot Page tett így – ennek apropóján pedig összeszedtük, ki volt annyira bátor idén, hogy nyíltan beszéljen arról, kicsoda ő valójában.

Elliot Page

Sziasztok, szeretném megosztani veletek a hírt, hogy transznemű vagyok, Elliotnak hívnak. Szerencsésnek érzem magam, hogy most ezt megírhatom. Hogy itt lehetek. Hogy elérkeztem az életemnek ebbe a szakaszába

– kezdte december 1-jei Instagram-bejegyzését Ellen Page, akire mostantól Elliot Page-ként kell hivatkoznia mindenkinek. A színész hat évvel ezelőtt már coming outolt leszbikusként, most viszont transzneműként él tovább, hivatalosan is kérelmezte neve megváltoztatását Elliotra.

Tegyük tisztába fogalmakat! Transz: a transzgender szóból kifejlődött gyűjtőfogalom. A transzneműség nem szexuális irányultságot jelöl, hanem szexuális identitást, hogy valaki férfiként vagy nőként határozza meg magát. Transzgender: genderidentitása különbözik a kijelölt nemétől, de mindenki más is ide tartozik, akinek önmeghatározása túlmutat a hagyományos férfi-nő felálláson. Transzszexuális: meg is változtatta a külsejét, hogy így fejezze ki a kijelölt nemétől eltérő genderidentitását. Transzgender férfi (nő): női testbe született, de férfiként határozza meg magát (és fordítva). Transzvesztita: időnként a nemi identitásával ellentétesen öltözködik – ma már erre inkább a crossdresser kifejezést használják. Általában a meleg férfi kultúrában lelhető fel, azonban bármilyen szexuális orientációjú egyén lehet.

Lili Reinhart

A színésznő több sikeres hollywoodi produkcióból is ismerős lehet: ő volt a Riverdale című sorozat egyik főszereplője, legutóbb Jennifer Lopez sztriptízes filmjében, A Wall Street pillangóiban láthattuk. Évekig volt együtt Cole Sprouse-zal, aki Palvin Barbara pasijának, Dylan Sprouse-nak az ikertestvére. Reinhart nemrég arról írt az Instagramján, hogy annak ellenére, hogy családja és szűk baráti köre előtt soha nem volt titok a biszexualitása, úgy érezte, mindenkivel meg kell osztania a dolgot.

De az, hogy eddig nem beszélt vagy írt erről a médiában, tudatos döntés volt:

Pontosan tudtam fiatalkorom óta, hogy vonzalmat érzek a nők iránt. Úgy voltam vele, hogy mivel heteronormatív kapcsolatokban voltam eddig, mások – főleg a média – könnyen pálcát törnének felettem, hogy csak hazudok, színlelem ezt az egészet, hogy figyelmet generáljak.

SpongyaBob Kockanadrág

Nem kizárólag valódi, hús-vér emberekre kell gondolni, ha a 2020-as coming outokat soroljuk. A Nickelodeon ugyanis a Twitter-oldalán tett közzé egy képet a Pride-hónapra készülve, melyen sorozataikból három karakter is feltűnt: a Korra legendája főszereplője, a biszexuális Korra, a Veszélyes Henry színésze, a transznemű Michael D. Cohen, és SpongyaBob Kockanadrág is ott van a fotón. A karakter szexualitását sohasem részletezték a rajzfilmben, ám ez az utalás azt állítja, hogy a meleg közösséghez tartozik.

A sorozat alkotója, a néhai Stephen Hillenburg régebben úgy fogalmazott, ő aszexuálisnak formálta meg SpongyaBobot, ám úgy fest, a mostani alkotók erről már másként gondolkodnak.

A Disney is bevállalta

A Disney Channel egyik sorozata kapcsán történt történelmi jelentőségű változás augusztusban: a csatorna bejelentette, hogy The Owl House című rajzfilmsorozatukban állandó szereplő lesz egy biszexuális karakter. A széria készítője, Dana Terrace maga is biszexuális, mint írta, sok-sok erőfeszítésbe került, hogy meggyőzze a Disney-t arról, jó lesz ilyen szálat belevinni a történetbe.

A szereplő egy 14 éves dominikai-amerikai lány, akit Luz Nocedának hívnak, ő az első karakter a csatornán, aki az LMBTQ+ közösség tagja.

Cara Delevingne

A modell Cara Delevingne még júniusban mesélt arról, hogy pánszexuálisnak vallja magát. Erről a Varietynek adott interjújában ejtett szót, ami azért is volt izgalmas, mert addig a pontig soha nem beszélt nyíltan a szexuális irányultságáról. Hiába volt nyílt titok a show-bizniszen belül, hogy Delevingne-nak számos nővel volt már intim viszonya, ő maga nem erősítette meg ezeket.

Mondjuk most sem, kizárólag annyit mondott, nyitott az emberek felé:

Én mindig is pánszexuális leszek. Teljesen mindegy, hogy a másik milyen neműnek tartja magát, mert én az emberbe szeretek bele. Ez a lényeg. Az emberekhez vonzódom.

Rebecca Black

A Friday című számra biztosan sokan emlékeznek 2011-ből: ezt Rebecca Blacknek köszönheti az internet, a számból mém lett a megjelenése után, mindmáig az egyik legrosszabb dalként emlegetik a közösségi médiában, ami valaha felkerült a YouTube-ra. Black áprilisban írt arról az Instagramon, hogy nagyon sokféle emberrel randizott már 22 éves korára.

Tudatosan döntöttem úgy, hogy erről nem beszélek nyilvánosan. Elkezdtek erről kérdezgetni, én meg nem válaszoltam. Még mindig egy folyamat közepén vagyok, az az érzésem. Az elmúlt években sokat gondolkodtam erről magammal, a családommal és a barátaimmal. Hozzám a queer szó áll a legközelebb, nagyon sokféle emberrel randiztam már, és tényleg nem tudom, mit hoz a holnap.

És hogy mit ért queer alatt? A fogalom minden olyan szexuális orientációt vagy nemi identitást magába foglal, ami eltér a társadalom többségénél normaként értelmezettől.

Paris Jackson dokumentumfilmje

Arról nagyon régóta tudni lehet, hogy Michael Jackson lánya, Paris Jackson saját neméhez is vonzódik, azonban annyira nyíltan, mint ahogy facebookos dokusorozatában, az Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glennben tette, még sohasem beszélt. Ebből kiderült, hogy már kölyökkorában is ezzel piszkálta őt a családja, köztük az apja is, mikor olyan magazinok címlapját nézegette, melyeken nők voltak.

Soha nem gondoltam, hogy egy pasi mellett kötök ki. Azt hittem, egy csajjal fogok összeházasodni. Több nővel randiztam, mint férfivel. Több csajjal is voltam együtt. A nagyközönség csak a hosszú távú kapcsolataimról tud, mindhárom férfival volt. A többiről viszont semmit nem tudnak. Azt mondom, homoszexuális vagyok, mert nem tudok azonosulni a biszexuális jelzővel. Mert férfiakkal és nőkkel is randiztam, sőt olyan pasival, akinek vaginája volt. Ez nem arról szól, mi van a gatyádban, hanem hogy milyen ember vagy

– nyilatkozta. A videó után pár nappal ráadásul rendesen felhördült ellene a közönség, mert mint kiderült, egy készülő filmben a leszbikus Jézus Krisztust fogja alakítani.

Demi Lovato filmes eszmélése

Mióta a szórakoztatóiparban ténykedik, Demi Lovato kapcsán többször előjött már, hogy nemcsak a férfiakhoz, hanem a nőkhöz is vonzódik. Ezt ő soha, semmilyen formában nem erősítette meg a nyilvánosságnak, de mindig is kiállt a meleg közösség mellett karrierje során, például számos alkalommal lépett már fel a Pride-hónapban. Egyszer ugyan már úgy fogalmazott, hogy ő is queer, ám egy októberi interjúban részletesen is kifejtette, hogyan indult a lányokhoz való vonzalma.

Kiderült, hogy nagyon fiatalon megnézte a Kegyetlen játékokat Sarah Michelle Gellar és Selma Blair főszereplésével, melyben leszbikus csókot vált a két főszereplő.

Volt az a jelenet, a parkos, mikor összegabalyodnak, én meg csak néztem, hogy ó, várjunk csak egy kicsit, ez tökre bejön. Azt éreztem, ki akarom próbálni. Mikor tizenhét lettem, meg is tettem. Akkor már biztosan tudtam. Volt, hogy lányokról írtam egy-egy dalomat, aztán a rajongóim azt hitték, biztos pasikról.

A youtuber Nikkie de Jager

A január máris egy bejelentéssel kezdődött a YouTube-on: az ismert sminkvideós, Nikkie de Jager több mint tíz éve gyárt videókat a YouTube-ra, év eleji videójában olyasmiről beszélt, melyről még soha. Több mint tizenöt percig ecsetelte, hogy férfi testbe született, tizennégy éves korától hormonkezelést kap, hogy megerősítsék a nemiségét. Erről a pasija sem tudott, mikor összejöttek. Transzneműségét azért nem titkolta tovább, mert a kezelések befejeződtek, így most már bátran világgá kürtölheti a hírt.

A Walking Dead színészének érzelmes posztja

Khary Paytont a legtöbben a Walking Dead című horrorsorozatból ismerhetjük, ott Ezekiel királyt alakítja már jó pár éve. Payton júniusban a tizenegy éves gyerekéről posztolt. Kiderült, hogy a fiú transznemű, amit maga Payton sem ért teljesen, de igyekezett minden információt magába szippantani a fogalmakkal kapcsolatban.

A gyerekem az egyik legboldogabb, legpozitívabb személy, akit csak ismerek. A fiam, Karter. Szigorúan K-val, mert a neve így emlékezteti őt az enyémre. Ő választotta ezt. Ahogy látjátok, lánynak született, de mindig is fiúként kezeltük. Azt gondolta, tök jó lenne ezt a közösségi médiában bejelenteni nektek. Mondtam neki, hogy sokan fogják támogatni, viszont néhány rossz arc kemény lesz vele. De azt mondta, »tudok a trollokról, apa, képes vagyok kezelni őket«. Semmi nem jelent nagyobb boldogságot, mint látni a gyerekedet, ahogy felfedezi, mit is jelent önmagának lenni. Ez az ő útja, támogatom ebben. Remélem, mindannyian fogtok érezni hasonló, csillapíthatatlan szeretetet, mint most én.