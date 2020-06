A twitterezők szerint a Nickelodeon elárulta, hogy SpongyaBob meleg

A Nickelodeon csatorna a Twitter-oldalán tett közzé egy képet a Pride-hónapra készülve, amint sorozataikból három karakter is feltűnt: a Korra legendája című széria főszereplője, a biszexuális Korra, a Veszélyes Henry színésze, a transznemű Michael D. Cohen. És SpongyaBob Kockanadrág is ott van a fotón.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020