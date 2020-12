Mariah Carey büszke lehet.

A Device Orchestra nevű YouTube-csatorna páratlan a maga nemében: készítője elektromos eszközökön játszik el ismert dallamokat, mint például a Queen We Weill Rock You című számát, de ennél újabb feldolgozások is születnek a gőzölős vasaló, elektromos fogkefe és terminál segítségével. Legutóbb az All I Want for Christmas Is You című dalt sikerült tető alá hozni Mariah Carey-től, ami valószínűleg már mindenki fülén folyik kifelé december 7-ére.

Tessék, így még senki nem hallhatta: