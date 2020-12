Kijött Nánásiék új klipje, a kommentelők neheztelik, hogy Tóth Andi „szexizik benne”

Szerintük nem illett bele a képbe.

Ma este debütált YouTube-on Nánásiék karácsonyi dala, amihez csatlakozott a Lóci Játszik nevű zenekar és Tóth Andi. Igaz, utóbbinak volt, aki annyira nem örült, mivel néhány kommentelő úgy érezte, Tóth Andi nem viselkedett elég konszolidáltan. A klipben szerepelt Ördög Nóra és Nánási Pál két gyereke, Mici is Vencel is, lehet, hogy emiatt érezték túlzásnak, hogy Tóth Andi eljátszotta, hogy bulizik, miközben a szilveszterről énekelt. Az is előfordulhat, hogy a csillogó mini ruha zavarta a hozzászólókat, amiben megjelent, mindenesetre kifogásolták a jelenlétét. Ennek ellenére a videoklip már több, mint 11 ezer megtekintésnél jár.