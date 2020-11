VV10: A chippendale Robi lesz az új villalakó

Szombat este már be is költözik.

A szerdán teljessé vált létszám ugyan nem, de az összetétel némileg változni fog szombat este. A ValóVilág 10 jelenlegi játékosai közül ugyanis valakinek haza kell mennie, de a helyét azonnal átveszi majd egy új lakó, akiről már tudunk is néhány dolgot.

Ollári Róbert 27 éves, egy bárban dolgozik, de újabban barberkedik is és a tánc is közel áll hozzá. Ez utóbbit is igyekszik pénzre váltani, ezért lánybúcsúkon vállal chippendale műsorokat. Valószínűleg ezzel a villalakó lányoknál is szerezhet majd egy-két jó pontot.

ValóVilág: Szombaton lecserélik az egyik villalakót Az utolsó két beköltöző még csak szerda óta a csapat tagja.

Kiemelt kép: RTL