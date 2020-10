Ami az Egyesült Királyságnak Beckham, az nekünk Kabát Peti

Itthon is egyre gyakoribb, hogy valaki a sportkarrierje után influenszerkedésbe, tévészereplésekbe vagy celebeskedésbe fog bele. Összegyűjtöttünk néhány példát.

David Beckham 2013-ban vonult vissza a focizástól, azóta pedig annak él, hogy ő David Beckham, akinek saját alsónadrága, parfümje és híres felesége van négy gyerekkel. Persze Beckham már sportkarrierje alatt hatalmas celeb volt, de hírnevét egyáltalán nem befolyásolta az, hogy befejezte a sportot. Sőt.

De hogy néz ki egy hasonló helyzet Magyarországon? Megéri-e áttérni a sportolásból a celebkedésbe? Páran megpróbálták, vannak köztük egészen friss jelentkezők is.

Noszály Sándor

2003-ban, amikor a celeb kifejezés a magyar köztudatban még nem is létezett, Noszály Sándor megjelent a TV2-n A Nagy Ő című műsorban, mint A Férfi, aki majd rózsák osztogatásával választ magának hátralevő életére szerelmet. Az addig teniszezőként ismert Noszályból hirtelen híresség lett, amit kevésbé használt ki, ettől függetlenül gyönyörűen alakult az élete, már amit a Wikipédia alapján tudni lehet róla.

Kezdjük azzal, hogy összejött majd összeházasodott Novák Henriettel, aki a Jóban Rosszban című sorozatban kezdte, majd Vajna Tímea barátnőjeként végezte. Noszállyal 2015-ben váltak el. De amíg még együtt voltak és Los Angelesben éltek, Noszály – legalábbis a Wikipedia szerint – volt a teniszedzője Pierce Brosnannek, Bill Gatesnek és Soros Györgynek is, de mostanában már inkább Rogán-Gaál Cecíliával és annak új férjével lóg, illetve a TV2 új táncos műsorában, a Dancing with the Starsban szerepel.

Kabát Péter

Focista, 2017 novemberében vonult vissza, azután, hogy ő és párja, Róka Adrienne szerepeltek az RTL Klub Nyerő Páros című műsorában. Kabátot ugyanis a csatorna további műsorokra kérte fel, ami jobb munkának bizonyult a focizásnál. Szerepelt a Celeb vagyok, ments ki innen! című realityben, főzött A Konyhafőnökben, az elmúlt két évad óta pedig állandó kiegészítője Sebestyén Balázsnak a Nyerő Párosban.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Kucsera Gábor kajak-kenusként lett ismert, pályafutása pedig 2015-ig tartott, amikor egy doppingvizsgálat kokainfogyasztást mutatott ki nála. Emiatt kikerült a világbajnokságra utazó csapatból és két évre eltiltották. Ezek után kapott szerepet A nagy duettben, ahol Dér Henivel énekelt 2016-ban, majd feleségével, Tápai Szabinával szerepeltek az Édes élet című realityben, nemrég pedig a Love Bistróban, szintén a TV2-n.

2013-ban házasodtak össze Tápaival, aki szintén sportoló, kézilabdázó volt, mostanában pedig leginkább Instagramon influenszerkedik férjével együtt.

Dudás Miklós

Kucserához hasonlóan Dudás Miklós is doppingolás után lett celeb – a kajakos 2016-ban kapott 34 hónapos eltiltást. Egy évvel később ruhalopáson is kapták barátnőjével együtt, de innen még bőven el lehet jutni egy olyan tévéműsorba, ahol celebpárok vetélkednek egymással.

Növényi Norbert

Olimpiai bajnok birkózóként kezdte, majd átment pankrátorba, közben viszont elvégezte Gór Nagy Mária színitanodáját is. Szerepelt a Vörös zsaru című Schwarzenegger-filmben, a Kisvárosban, az Üvegtigrisben, a Magyar vándorban és még egy csomó hasonló típusú magyar filmben, 2019-ig pedig a Sláger Rádió műsorvezetője is volt.

