Ébresztőnek is jó lenne ez az összeállítás Hargitai Beáról, ahogy sikoltozik

Úgy tűnik, sokszor sikerült lenyűgözni az Álarcos énekesben.

Hargitai Bea az Álarcos énekes új nyomozója, amit már nagyjából mindenki tud. A cikknek nem is ez lenne a központi témája, hanem egy videoklip, amit az adás készítői vágtak össze viccből, ahogy Hargitai úgy sikít, mintha egy fanatikus tinilány lenne, akihez éppen hozzá szólt Justin Bieber. A kimaradt jelenetekből rakták össze a videót, ami konkrétan csak arról szól, hogy Hargitai sikít, de annyira szórakoztatóan, hogy simán lehetne ez akár a védjegye is. A felvételeken néha látszik, hogy a nyomozó asztalnál ülő két szomszédja, Csobot Adél és Gáspár Laci is néha rácsodálkozik, ahogy szinte önkívületi állapotban visít.

Kiemelt kép: Instagram/@alarcosenekes