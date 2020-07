Justin Bieber meglátogatta Kanye Westet Wyomingban, a Twitteres ámokfutása után

Korábban több cikkben is részleteztük, hogy Kanye Westnél az utóbbi időben valami nagyon nincsen rendben, ahogy azt a Twitter-fiókja vagy a politikai karrierje is mutatja. West állítólag nem akarja látni feleségét, Kim Kardashiant, ezért elszigetelte magát a Wyoming-i otthonukban. Twitter-oldalán azonban közzétettek egy fotót, amin Justin Bieberrel üldögélnek a házban. A fotó mellé azt írták, hogy egy közös projekten dolgoznak a Yeezy kapcsán, de simán lehet, hogy Bieber ellenőrizni akarta, hogy minden rendben-e van Westtel.

DD & JB discussing the new spray foam wall prototypes on the YZY campus pic.twitter.com/NmR0ZGjm2I

— ye (@kanyewest) July 25, 2020