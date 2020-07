Donal Trump memóriatesztjének bonyolult szavait inkább pólóra nyomtatták

Emlékszik még arra a két nappal ezelőtti zavarbaejtő videóra, amiben Donald Trump azt fejtegeti, mennyire jó memóriával rendelkezik, mivel el tudott sorolni egymás után öt szót? Az amerikai elnök saját képsségeit akarta felmérni a kogitív teszttel, amiben a következő bonyolult szavakat kellett visszamondania, helyes sorrendben: személy, nő, férfi, kamera, tv.

You can now wear the president's cognitive test thanks to new merchandise drops. https://t.co/cLOLzwy45c pic.twitter.com/2dufpI9Vxt

— Vogue Runway (@VogueRunway) July 25, 2020