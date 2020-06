Hoppá! Bistro: térj vissza magyar és francia ízekkel az éttermi élményekhez! (x)

Az elmúlt hónapokban sajnos nélkülöznöd kellett az emlékezetes gasztronómiai pillanatokat, de végre újra várnak az éttermi élmények! Ha csak egy helyet választhatsz a Nagy Visszatéréshez, mondjuk a tökéletes tippet: az őszinte vendéglátás és a modern bisztróhangulat szerelemgyermeke, a magyar és francia házasságból született étlapjával csábító, Andrássy úti Hoppá! Bistro.

A Nagy Gasztronómiai Visszatéréshez keresve sem találhatnál jobb alkalmat: a francia jegyeket mutató magyar fogásokat, és modern, kortárs ízeket kínáló étlap ugyanis a nyár tiszteletére megújult a Hoppá! Bistro-ban.

A közönségkedvenc tételek megmaradtak, így például továbbra is vár az igazi gasztronómiai tűzijátékot kínáló kacsamáj krém vagy Budapest kedvenc csirkepaprikása. Takáts Dániel séf a megújulás jegyében készített néhány friss, nyárias, a bisztrótematikát erősítő fogást is. Így került fel a menüre az instant klasszikus francia hagymaleves, a magyar családok kedvenc húslevese, de nem hiányozhat a kínálatból a rántott hús mangalicából, vagy a Hoppá!-féle lecsó sem.

Természetesen nem csak vacsorában erős a Hoppá! – időnként klasszikus, máskor azonban

teljesen újragondolt ebédmenüjével a környék egyik legjobb ár/érték arányú fogásait

biztosítja nyitástól egészen délután három óráig. Hogyan hangzik például ebédre egy tökéletes feketekagyló, marhanyelv vagy éppen báránykolbász?

A harmóniára és a tökéletességre való törekvés egyébként sem áll messze a Hoppá! Bistro csapatától, hiszen a séftől az üzletvezetőn át a tulajdonosokig, mindenki hosszú évek óta arra törekszik, hogy saját területén a legjobbat adja. A vezetőség – Jancsa Jani kulináris irányításával – finoman szólva sem idegen a gasztronómia kedvelői számára, hiszen társaival a jelenleg 5 éttermet számláló Bamba Marha Burger Bár lánc, valamint a tavaly év végén startolt Donna Mamma Pizza Napoletana megálmodói és tulajdonosai.

A Hoppá! Bistro az italszortimentben sem ismer kompromisszumot: izgalmas válogatást kínál az ország minden tájáról. Kézműves sörök, különböző főzdék dicséretével, hazai ismert és még felfedezésre váró borászatok gyümölcsei, és természetesen a koncepcióba illő röviditalok várnak mindenkire. A kávé pedig Costa Ricából érkezik – mégis magyar! Mégis hogyan? Tudd meg a titkot a bisztróban!

Most ráadásul speciális, újranyitás utáni akciók is várnak! Fedezd fel Te is a Hoppá! élményt!

Hoppá! Bistro

1061 Budapest, Andrássy út 34.

Nyitva: minden nap 11.30-23.00

