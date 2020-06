Kiss Ramóna: A vírus alaposan átírt mindent, de szeretnénk bővíteni a családunkat

Kiss Ramóna interjút adott a Blikknek, és leginkább arról beszélt, hogy viszonylag sokat változott amióta szült, illetve arról, hogy nyilván az ő életük is egy kicsit más lett a világjárvány miatt, bár utóbbinak látta a pozitív hozadékát is.

Nyilván rengeteg rossz dolgot okozott a koronavírus, de mi nagyon élveztük, hogy most tényleg együtt voltunk. Az első egy hónap valóságos Kánaán volt. Reggel együtt ébredni, reggelizni, Noéval játszani, együtt tölteni az időt a kertben, ebédet főzni. Otthon voltunk, csak mi hárman. Minőségi idő volt minden perce, amit együtt töltöttünk. Tisztában vagyok vele, hogy az idők végezetéig nem lehet így élni. Nem is gondolom, hogy ez feltétlen egészséges lenne, és most már érezzük magunkon, jó, hogy én is elkezdtem dolgozni és Máténak is lassan megindulnak az edzések. A napi rutin kezd visszaállni a régi kerékvágásba.