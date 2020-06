Egy kicsit megszédített minket a járvány, de ezek a celebtörténések bizony mind ideiek

A koronavírus-járvány következtében felborult az érzékelésünk, már március is nagyjából három évnyi távolságnak tűnik, így aztán hajlamosak vagyunk megfeledkezni például arról, hogy Meghan és Harry mindössze pár hónapja döntöttek úgy, hogy elegük van az ezüstkanalas vacsorákból, Schobert Norbert pedig bő négy hónapja szállt bele a súlyproblémákkal küzdő nőkbe. Nosztalgiázzunk picit: mutatjuk, milyen fontos dolgok történtek eddig idén celebfronton.

A Radics Gigi-féle Himnuszt nem álmodtuk

Január elsején a LifeTV feltöltött a YouTube-csatornájára egy videót, amiben Radics Gigi elénekelte a magyar Himnuszt, így köszöntve az új évet. Mivel az énekesnő nem a megszokott módon adta azt elő, hanem saját stílusában, például hajlításokat alkalmazva, ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A videó annyira nézett lett, hogy június másodikáig már 405 ezren kattintottak rá, ezzel messze a csatorna legnézettebb tartalmává vált – megelőzve az Utazás a lelked körül című műsor három évvel ezelőtti epizódját, melyben Sarka Kata volt a sztárvendég. (A fantasztikus adásról a Két Lotti is megemlékezett akkor.)

A 47 éves Cameron Diaznak gyereke született

Mint utóbb kiderült, béranyától. Charlie egykori angyala a semmiből ledobott egy bombahírt január harmadikán, miszerint Diaz és pasija, Benji Madden családja új taggal bővült: egy kislánnyal, Raddix Maddennel. Évek óta szóltak arról hírek, hogy Diazék természetes úton szeretnének babát, de valahogy nem akart nekik összejönni a dolog. Ezért is volt furcsa, mikor a semmiből megérkezett a születéssel kapcsolatos hír, amelyben a színésznő teljesen jogosan azt kérte, hagyják őket békén a kérdésekkel. A brit bulvárlapok természetesen gyorsan kiderítették, hogy természetes úton nem jöhetett a baba, mert pár hónapja Diaz még lapos hassal sétálgatott Los Angelesben.

Így a béranyás sztori a leghihetőbb verzió, amit egyébként azóta sem erősítettek meg.

Meghan és Harry leléptek

Egészen hihetetlen, de a Megxit január legelején történt, még bőven a koronavírus-járvány előtt, holott a királyi család ügye csak márciusban csengett le. Mint ismeretes, január nyolcadikán jelent meg az Instagram-oldalukon egy bejegyzést, amelyben úgy fogalmaztak: különös szerepet szeretnének a családon belül, anyagilag függetlenné kívánnak válni, és kétlaki életet élnének az USA-ban és brit földön.

Továbbra is támogatjuk a királynőt, a kétlaki élet pedig lehetővé teszi, hogy a gyerekünket úgy neveljük, hogy tiszteltje a királyi hagyományokat, a helyzetet, amibe beleszületett, mindeközben pedig a családunk a következő nagy fejezetre készülhet, amibe beletartozik egy új jótékonysági szervezet létrehozása is

– fogalmaztak akkor.

Ebbe végül beleegyezett Erzsébet királynő, aki ugyan csalódott volt, sőt, egy nagyon személyes hangú közleményt is kiadott. Ám nem volt mit tenni, Meghanék Amerikába költöztek, a hercegné már munkába is állt a Disney-nél, Harry pedig ilyen-olyan jótékonysági eseményeken bukkant fel az elmúlt időszakban, míg fel nem ütötte fejét a koronavírus. Döntésük miértjeit és lehetséges kimenetelét akkor egy nagy cikkben összefoglaltuk.

A Schobert-gate

Schobert Norbi sem kezdte izgalommentesen az évet: kiszúrtunk egy Facebook-élőzést, amiben tett egy kijelentést.

Sajnos a nők a szülésnél cseszik el, mert úgy gondolják, hogy értéket adtak a férfinek, a családnak. Egy darabig megy a pornófilmnézés, de nem tudja megkívánni, és itt mennek tönkre az emberi kapcsolatok, és így lesznek a gyerekek félárvák, mert a nők felszedik azt a 20–30 kilót, és nem tudják leadni.

Schobertet a magyar celebek is megtalálták a nyers üzenet miatt:

Krausz Gábor beleállt a fitneszguruba,

Csuti sem hagyta szó nélkül az egészet,

Tóth Vera a gumicicikkel kapcsolatban írt Schobertnek,

Dér Heni viszont egyetértett a megosztó kijelentéssel.

Akkor úgy tűnt, Schobert nagyot veszített a videóval, mert több ezer követő otthagyta a közösségi oldalát, ám ő ennek ellenére sem kért bocsánatot a mondanivalóért, csupán a stílus miatt.

Jennifer Aniston és Brad Pitt találkoztak

Még mindig januárt írunk, rögtön a Schobert-botrány után: a 26. SAG-gálán összefutott Jennifer Aniston és Brad Pitt, amit az internet nem tudott feldolgozni. Főként azért nem, mert mindketten kaptak egy-egy filmes díjat, sőt megölelték egymást az eseményen, amiről készült két fotó. Mivel Pitt és Aniston továbbra is szinglik, érthetően mindenki össze akarta hozni őket ezt látva, mert ők ketten nem lehetnek szinglik, főleg akkor nem, ha olyan celebekről van szó, akik korábban már házasok voltak.

És mivel ilyen volumenű eseményeket a koronavírusra való tekintettel jó darabig nem rendeznek majd, érthetően távolinak tűnik a SAG-gála is.

Billie Eilish letarolta a Grammy-t

Még mindig január vége van és a Grammy, ahol egyértelműen Billie Eilish vitt mindent: a főbb kategóriákat mind megnyerte, mert az év dala is az övé lett, ahogy az év albumáért járó díjat is hazavihette. Az eseményt egy sajnálatos tragédia árnyékolta be: egy nappal a gála előtt helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryant kosárlabdázó-legenda, így rá is emlékeztek a díjátadón.

Shakira és JLo túl szexik voltak a Super Bowl-közönségnek

Az idei amerikai focis döntőre komoly duót tartogattak a szervezők, ugyanis Jennifer Lopezt és Shakirát kérték fel arra, hogy adjanak elő egy páros produkciót a legjobb zenéikből. A Forbes később lehozta, hogy mindezt ingyen csinálták – persze ezt úgy kell érteni, hogy pénzt nem kaptak a fellépésért, cserébe a világ minden pontjára eljutó élő közvetítésben húsz percig ugrálhattak a színpadon, ami marketing szempontból sokkal többet hozott a konyhára. Ez az ugrálás pedig túl szexire sikeredett az amerikai nézőknek, mert a döntő után nagyjából 1300 panasz érkezett a médiahatósághoz a két énekesnő erotikus tánca miatt.

Nem a Playboy-csatornára fizettünk elő, nem vásárolunk 20 dollárért pornót, szimplán csak le akartunk ülni családként megnézni a Super Bowl-t. Arra számítottunk, hogy amerikai focit nézünk némi gyors koncerttel, ehelyett molesztálták a szemünket

– írták egy panaszlevélben. Íme, ellenőrizzétek le újra:

Bill Murray megint időhurokba került

Az idén hetvenéves Bill Murray volt a Super Bowl másik nagy sztárja, miután egy reklám erejéig visszatért legendás szerepéhez: kapott egy pár perces folytatást az Idétlen időkig, amelyben a színész egy morcos meteorológust alakít, akit vidékre küldenek, hogy készítsen riportot a mormota nap kapcsán. Ám valami furcsaság történik vele, mert újra és újra megéli azt az egy napot, így lehetőséget kap arra, hogy változtasson a modorán és dolgokhoz való hozzáállásán. A Jeep hozta össze a folytatást, és megnyerték maguknak a reklámokban évtizedenként feltűnő Murray-t. Hatalmas nézettséget hozott a videó a YouTube-on, már a negyvenmilliós nézettséget is átlépte, de utóbb valamiért törölték a csatornáról.

Mindenesetre mi nem felejtettük el, az alábbi cikkben felsoroltuk Murray számtalan furcsasága mellett.

Idén lesz 70 éves, de Bill Murray még mindig a „vicces, nagy gyerek” Sült krumplit lopkod idegenek asztaláról, ügynökét hangpostára cserélte és hiába nincs jelen a közösségi médiában, Murray csinálhat bármit, az internet megőrül érte.

Sztár lett a Lady Gaga-dalát metróban éneklő nő

Emlékeztek még Charlotte Awbery-re? Február közepén tőle volt hangos az internet, mert egy netes videókészítő kihívásvideójába azzal került be a londoni nő, hogy a metróaluljáróban folytatta Lady Gaga Shallow című slágerét, ami a Csillag születik című film betétdala. A dolog elképesztő méreteket öltött: a videó ötmilliós nézettség fölé kúszott, Awbery-ről később kiderült, hogy képzett énekesnő, aki magánleckéket ad szabadidejében. Ez eljutott Ellen DeGeneresig is, aki meghívta a műsorába a brit nőt, hogy ország-világ előtt énekelje el újra a dalt, ha szeretné. Awbery igent mondott, fellépett, és még ajándékokat is kapott.

Sőt, márciusban kiderült, hogy saját albuma is lesz.

Újra összeállt a Pussycat Dolls

2003 után most először, 2020 februárjának végén állt újra össze az angol lánybanda, hogy React című új zenéjükkel (terveik szerint) ledobjanak egy kisebb atombombát. Ehhez videóklip is készült, ami szokás szerint remekül néz ki, Nicole Scherzingeren pedig egyáltalán nem fog az idő. Hangzatosnak hangzatos volt az összeállás, de akkora sikert azért nem aratott, mint amire számítani lehetett – legalábbis nézettségben semmiképp. Bár 29 millió megtekintést hozott világszinten a videóklip, ami azért rossznak semmiképp nem mondható, ám egyben csalódás is, mivel félmilliárdos nézettségű klipjük is van a YouTube-on.

Hivatalosan is elvált Miley Cyrus és Liam Hemsworth

Február 22-én zárult le hivatalosan is a kálvária, ami Miley Cyrus és Liam Hemsworth körül zajlott: a pár még tavaly közölte, hogy szétmentek, ám a válás hosszadalmasabb volt, mint gondolták. Nem is az anyagiakkal volt a fő gond, hanem a számtalan háziállattal, amit a pár együtt nevelt az évek során. Volt kutya, macska, póni és malac is – minderről úgy kellett döntést hozni, hogy Cyrus nem vesztegette az időt, mert előbb egy nővel jött össze, majd egy kanadai énekessel. Hemsworth állítólag megsínylette a válást, de már jól van, mint azt egy legutóbbi interjúban elmesélte.

Mr. Missh-t megverték Erdélyben

A rapper Demeter Mihály (művésznevén Mr. Missh) ellátogatott Székelyudvarhelyre bulizni, ám a dolog rosszul sikerült, videóanyagok kerültek elő arról, hogy az erdélyieket szidja az eset miatt. Később bocsánatot kért az incidens miatt egy posztban, de kommentelni már nem lehetett ehhez. Egy-két furcsa hangvételű Instagram-poszt után pedig úgy döntött, felfüggeszti a fiókját, mert nem akar erőltetett tartalomgyártásba átmenni.

Kiemelt kép: WPA Pool/Getty Images, 24.hu