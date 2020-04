Kyle MacLachlannek tök jó ötlete támadt a Twin Peaks 30. évfordulója kapcsán

A Twin Peaks című sorozat hamarosan 30. évfordulóját ünnepli majd, egészen pontosan most, április nyolcadikán, erre a széria egyik főszereplője, Kyle MacLachlan meglepetéssel készül a fanoknak. Mint azt Twitter-oldalán mesélte, egy epizódot majd a jubileumi évfordulón együtt néznek meg virtuálisan, kvázi ünneplésként.

I’ve been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week!

Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you’d want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 2, 2020