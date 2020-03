Floridában a koronavírus-járvány ellenére is tömve vannak a strandok

Hiába figyelmeztetik mindenhol az amerikaiakat, hogy a koronavírus-járvány miatt ne menjenek olyan helyekre, ahol sokan vannak, van, akit a veszély nem rémít meg. Florida leghíresebb strandja, a Clearwater Beach vasárnap és hétfőn is több ezer fürdőzővel volt tele, ahogy azt a WFLA floridai televízió felvételén is látni lehet.

